2022 AGİ ne kadar oldu ? Evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar maaş alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2022 asgari ücretin 4250 lira olduğunu açıkladı. Evli ve çocuklu çalışanlar için bu rakam değişecek.
Milyonlarca çalışanın, ailesinin ve iş verenlerin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti 4.250 TL olarak açıkladı, ayrıca asgari ücretten alınan damga ve gelir vergileri de kaldırıldı.
AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.
Daha önce asgari ücret zammı ile ilgili "bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız" diyen Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin minimumda 4.250 TL olarak belirendiğini duyurdu. Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
VERGİLER KALDIRILDI
Erdoğan ayrıca işverenlere de destek olabilmek için asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan bu vergi kararıyla birlikte işverenlerin 450 TL'lik ilave yükten kurtarıldığını söyledi.