2022 AGİ ne kadar oldu ? Evli, çocuklu ve bekarlar ne kadar maaş alacak?

Daha önce asgari ücret zammı ile ilgili "bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız" diyen Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin minimumda 4.250 TL olarak belirendiğini duyurdu. Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.