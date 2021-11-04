2022 asgari ücret ne kadar olacak? Net rakam ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4 olarak açıkladı. Milyonlarca asgari ücretli ise maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın tahminine göre, asgari ücrete yüzde 25-30 arasında zam yapılması öngörülüyor. 2022 yılı için net asgari ücretin en az 3.552 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor.
2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. 4 kez toplanan komisyon nihai kararını açıklıyor. Görüşmelere az bir süre kala asgari ücret zammına ilişkin tahminler de dile getirilmeye başlandı. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak.
YÜZDE 25 ZAM BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18,4 oldu.
Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.