2022 emekli ve memur zammı belli oluyor! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 emekli ve memur zammı için tüm gözler Aralık ayı enflasyın rakamlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. 3 Ocak Pazartesi (yarın) açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 yılında yeni emekli ve memur maaşları da netleşecek. Vatandaşlar "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar? Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2022 en düşük memur maaşı ne kadar?" sorularına yant arıyor. Son 5 aylık enflasyon verilerine göre memura 2022'de yapılacak yüzde 12.46'lık zam şimdiden kesin. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yüzde 21.91'i bulması bekleniyor. Kamu çalışanlarına seyyanen zam ve temmuz zammının öne çekilmesi de seçenek olarak masada. Ocak zammı yüzde 21.91 olursa aile yardımı hariç en düşük memu maaşı 5 bin 279 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya gelecek. Kulislerde SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının ise yüzde 19.91 olması konuşuluyor. Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. İşte 2022 emekli ve memur zammı için tüm detaylar...