2022 fitre ne kadar? Diyanet fitre miktarını açıkladı
11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl nisan ayına denk geliyor. İlk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı yaklaşırken Diyanet 2022 fitre miktarını açıkladı. Açıklanan fitre miktarı 2023 Ramazan ayı başlangıcına kadar geçerli olacak.
11 ayın sultanı, hayır ve bereket ayı Ramazan Ayı yaklaşırken vatandaşlar 2022 yılı fitre miktarını araştırmaya başladı. Fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Peki 2022 yılı fitre miktarı ne kadar oldu? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen rakam...
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını 40 lira olarak belirledi. Bu rakamın 2023 yılı Ramazan ayı başlangıcına kadar geçerli olduğu açıklandı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”
Fitre ne zaman verilir?
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.