2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kurban Bayramı vatandaşlar arasında merak ediliyor. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tarihi pek çok vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça farklı sorgulamalar da gündeme geliyor. Özellikle bayramın ne zaman başlayacağı ve tatil sürecinin kaç süreceği merak ediliyor. İşte, Kurban Bayramı takvimi...
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KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2022
2022 Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu durumda Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
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