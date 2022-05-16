2022 kurbanlık fiyatları belli oldu
Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneye göre iki kat artacağı belirtiliyor.
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 9 Temmuz cumartesi gününe denk geliyor. Bayram yaklaşırken kurbanlık fiyatları da merak konusu olmaya başladı. İğneden ipliğe gelen zamlardan kurbanlık fiyatlarının da nasibini alması bekleniyor. Geçen seneye göre fiyatların ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.
"BÜYÜKBAŞ 60-70 BİN, KÜÇÜKBAŞ 3-4 BİN LİRA OLUR"
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, "Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur." dedi.
2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu. Civil'in söylediği gibi artışlar yaşanırsa kurbanlık fiyatları geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı