2022 yılı bekçi alımları için kritik gün geldi

Daha önce yapılan bekçi alımında "En az 167 cm boyunda olmak" ve "Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak" gibi şartlar bulunuyor. Adaylar şartların hepsini taşıdığı takdirde mesleki pozisyona başvuruda bulunabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'den konuya ilişkin açıklama daha önce gelmiş, Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan bekçilik yazılı deneme sınavının 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…