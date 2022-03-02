2022 yılı bekçi alımları için kritik gün geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne alınacak olan bekçiler için Mülakat Merkezi tarafından 6 Mart Pazar günü 81 ilde bekçilik yazılı deneme sınavı gerçekleştirilecek.
Daha önce yapılan bekçi alımında "En az 167 cm boyunda olmak" ve "Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak" gibi şartlar bulunuyor. Adaylar şartların hepsini taşıdığı takdirde mesleki pozisyona başvuruda bulunabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'den konuya ilişkin açıklama daha önce gelmiş, Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan bekçilik yazılı deneme sınavının 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek. Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
JANDARMA 10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin jandarma bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmedi. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri akademinin resmi internet sitesinden gerçekleşecek. 2021 sonunda 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?
Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.