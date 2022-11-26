2022 yılının en iyi tarih fotoğrafları belli oldu
2022 Yılın Tarihi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları açıklandı. İşte dünyanın dört bir yanından binlerce sanatçının katıldığı yarışmada dereceye giren fotoğraflar...
Geleneksel olarak her yıl İngiltere merkezli içerik platformu History Hit ve medya ağı Little Dot Studios tarafından yapılan “Yılın Tarihi Fotoğrafçısı” yarışmasında kazananlar belli oldu.
Fotoğraf: Steve Liddard/Yarışmanın Genel Kazananı
Jüri üyeleri, dünya çapında gelen bin 200’den fazla fotoğrafı değerlendirdi.
Fotoğraf: Sam Binding/Tarihi İngiltere Kategorisi'nin kazananı
ÜÇ KRİTERE BAKILDI
Amacı, “Dünyanın sunduğu en önemli tarihi yerleri keşfetmek” olarak açıklanan yarışmanın jürileri fotoğrafları değerlendirirken üç kriteri dikkate aldıklarını belirtti: özgünlük, kompozisyon ve teknik yeterlilik.
Fotoğraf: Luke Stackpole/Dünya Tarihi Kategorisi kazananı
History Hit’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fotoğraflar, efsanelerle ünlenen eski yapılardan dünya çapında iyi bilinen, inanılmaz derecede korunmuş tarihi eserlere kadar uzanıyordu.
Fotoğraf: Edyta Rice