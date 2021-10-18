2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini zam oranı

YÜZDE 22 ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 5-6 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 22 civarında olacağını gösteriyor.