2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor
ABD'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı XBB.1.5 paniğe neden oldu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni varyantın ülkedeki vakaların yüzde 41'ini oluşturduğunu açıkladı.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 7 milyona yakın insanın ölümüne neden oldu.
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Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.
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Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya ABD'den gelen haber salgını bir kez daha gündeme taşıdı.
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New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de XBB.1.5 alarmı verilmiş durumda.
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