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  4. 2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor

2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor

ABD'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı XBB.1.5 paniğe neden oldu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni varyantın ülkedeki vakaların yüzde 41'ini oluşturduğunu açıkladı.

2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor - Resim: 1

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 7 milyona yakın insanın ölümüne neden oldu. 

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2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor - Resim: 2

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

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2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor - Resim: 3

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya ABD'den gelen haber salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

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2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor - Resim: 4

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de XBB.1.5 alarmı verilmiş durumda.

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