2023 kıdem tazminatı tavanı bir kez daha değişti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavan ücretinin 19 bin 982 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Kıdem tazminat tavanı tutarı asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Peki, yeni kıdem tazminatı tutarı ne kadar oldu?
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı.
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre kıdem tazminatında yeni tavan tutarı resmi olarak belli oldu.
Buna göre; Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.