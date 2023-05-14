2023 seçim anketleri: Hangi anket şirketi seçim sonuçlarını doğru tahmin edebilecek?
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını hangi anket şirketi doğru tahmin edebilecek? İşte seçim öncesi yapılan son anketler...
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarına kilitlendi.
Peki, hangi anket firması 2023 seçimlerini doğru tahmin edebilecek? En başarılı seçim anketleri hangileri olacak? İşte seçim öncesi yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri...
KONDA (6-7 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7
Muharrem İnce: Yüzde 2.2
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Sinan Oğan: Yüzde 4.8
Optimar (9-11 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.4
Muharrem İnce: Yüzde 3.4
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.7
Sinan Oğan: Yüzde 1.5
Metropoll (9-10 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.9
Muharrem İnce: Yüzde 1.3
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.1
Sinan Oğan: Yüzde 2.7