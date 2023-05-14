2023 seçim anketleri: Hangi anket şirketi seçim sonuçlarını doğru tahmin edebilecek?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı işlemine geçildi. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarına kilitlendi.



Peki, hangi anket firması 2023 seçimlerini doğru tahmin edebilecek? En başarılı seçim anketleri hangileri olacak? İşte seçim öncesi yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri...





