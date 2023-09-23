2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor
23 Eylül 2023 Cumartesi günü, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar ekinoksuna girildi. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak.
Ekinoks, gündüz ve gecenin eşit olduğu zamanlardır. Kuzey Yarım Küre'de 23 Eylül'de, Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer. Bu sayede, Kuzey ve Güney Yarım Küre'de gündüz ve gece süreleri eşit olur.
1 / 8
Sonbahar ekinoksunun ardından, Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Bu durum, hava sıcaklıklarının da düşmesi ile sonuçlanır.
2 / 8
Sonbahar ekinoksunun doğa üzerinde de birtakım etkileri vardır. Bitkilerde yaprak dökme süreci başlar ve havalar soğumaya başlar.
3 / 8
2023 Sonbahar Ekinoksu'nun etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.
4 / 8