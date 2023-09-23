2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor

Ekinoks, gündüz ve gecenin eşit olduğu zamanlardır. Kuzey Yarım Küre'de 23 Eylül'de, Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer. Bu sayede, Kuzey ve Güney Yarım Küre'de gündüz ve gece süreleri eşit olur.