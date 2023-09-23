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  4. 2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor

2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor

23 Eylül 2023 Cumartesi günü, Kuzey Yarım Küre'de sonbahar ekinoksuna girildi. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak.

2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor - Resim: 1

Ekinoks, gündüz ve gecenin eşit olduğu zamanlardır. Kuzey Yarım Küre'de 23 Eylül'de, Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşer. Bu sayede, Kuzey ve Güney Yarım Küre'de gündüz ve gece süreleri eşit olur.

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2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor - Resim: 2

Sonbahar ekinoksunun ardından, Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Bu durum, hava sıcaklıklarının da düşmesi ile sonuçlanır.

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2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor - Resim: 3

Sonbahar ekinoksunun doğa üzerinde de birtakım etkileri vardır. Bitkilerde yaprak dökme süreci başlar ve havalar soğumaya başlar.

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2023 sonbahar ekinoksu: Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor - Resim: 4

2023 Sonbahar Ekinoksu'nun etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

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