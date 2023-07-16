2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı
Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarını açıkladı. Türkiye, listede 53. sırada yer aldı.
Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer aldı.
İşte dünyanın en güçlü 20 pasaportu:
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20. BREZİLYA VE ANDORA
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169
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19. ARJANTİN VE SAN MARINO
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170
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18. HONG KONG
Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171
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