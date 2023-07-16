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2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı

Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarını açıkladı. Türkiye, listede 53. sırada yer aldı.

2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Resim: 1

Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliğiyle listede 53. sırada yer aldı.

İşte dünyanın en güçlü 20 pasaportu:

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2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Resim: 2

20. BREZİLYA VE ANDORA

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169

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2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Resim: 3

19. ARJANTİN VE SAN MARINO

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170

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2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı - Resim: 4

18. HONG KONG

Vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171

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