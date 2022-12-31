2023 zamlı trafik cezaları belli oldu! İşte tam liste
Yüzde 122,93 olarak belirlenen, vergi, ceza ve harçlardaki 2023 yılını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve 2023 yılı trafik cezalarında rekor kıran zamlar belli oldu. İşte 2023 yılı zamlı trafik cezaları...
Vergi, ceza ve harçlardaki 2023 yılını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 2022'de yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.
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2023'ün trafik cezası miktarları şöyle olacak:
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- Alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya,
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- Emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya,
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