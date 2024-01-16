2023'te hangi ülkede en çok hangi otomobil modeli satıldı?
Otomobil üreticileri geride bıraktığımız 2023 yılında hangi ülkede hangi model araçlarının ne kadar satış rakamına ulaştığını açıkladı. Açıklanan verilerle hangi ülkede hangi otomobil modelinin en çok satan olduğu da ortaya çıkmış oldu. İşte ABD'den İsviçre'ye, İngiltere'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Çin'den Türkiye'ye kadar ülkelere göre en çok satan modeller..
ABD
Ford F Serisi 750 bin 789 adet
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ALMANYA
Volkswagen Golf 81 bin 117 adet
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AVUSTRALYA
Ford Ranger 58 bin 261 adet
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Toyota Land Cruiser satış adeti bilinmiyor
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