2023'te ilk kez oy kullanacak ''Z kuşağı''nın 51 ildeki seçim anketi açıklandı

Araştırmaya göre ilk kez oy kullanacak seçmenlerin bu pazar seçim olsa yüzde 27'sinin kararsız olduğu gözüküyor. Parti bazında CHP'nin yüzde 22.5 ile birinci parti olduğu; AK Parti'nin ise yüzde 11.9'da kaldığı görülüyor.