2023'te ilk kez oy kullanacak ''Z kuşağı''nın 51 ildeki seçim anketi açıklandı
ORC Araştırma 51 ilde yüz yüze gerçekleştirdiği seçim anketinin yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre 2023'te ilk kez oy verecek olan Z kuşağı gençlerin oylarının gittiği parti de belli oldu.
ORC Araştırma'nın 24-29 Temmuz tarihleri arasında 51 ilde 2185 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçları yayımlandı.
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Araştırmaya göre ilk kez oy kullanacak seçmenlerin bu pazar seçim olsa yüzde 27'sinin kararsız olduğu gözüküyor. Parti bazında CHP'nin yüzde 22.5 ile birinci parti olduğu; AK Parti'nin ise yüzde 11.9'da kaldığı görülüyor.
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Seçimin 2023 haziran ayında yapılması halinde 64 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Bu rakamın 13 milyonunu yani yüzde 16'lık bir bölümünü Z kuşağının oluşturması bekleniyor.
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2018 seçimlerinde bu oran yüzde 7 iken 2023 seçimlerinde bu rakam yüzde 16'ya yükselecek.
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