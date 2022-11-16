2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu
Seyahat rehberi Lonely Planet, dünyanın dört bir yanındaki gezginlere görülmesi gerektiğine inandıkları seyahat noktalarını sordu. İşte 2023'ün en iyi gezi rotaları...
EN İYİ YEME İÇME ROTALARI
Umbria, İtalya
Kuala Lumpur, Malezya
Fukuoka, Japonya
Lima, Peru
Güney Afrika
Montevideo, Uruguay
1 / 5
EN İYİ YOLCULUK ROTALARI
İstanbul, Türkiye - Sofya, Bulgaristan
Nova Scotia, Kanada
Butan
Zambia
Batı Avustralya
Parque Nacional Naturales, Kolombiya
2 / 5
EN İYİ DİNLENME ROTALARI
Halkidiki, Yunanistan
Jamaika
Dominik
Raja Ampat, Endonezya
Malta
Ürdün
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EN İYİ DUYGUSAL BAĞ KURDURAN ROTALAR
Alaska
Arnavutluk
Accra, Gana
Sidney, Avustralya
Guyana
Boise, ABD
4 / 5