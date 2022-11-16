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  4. 2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu

2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu

Seyahat rehberi Lonely Planet, dünyanın dört bir yanındaki gezginlere görülmesi gerektiğine inandıkları seyahat noktalarını sordu. İşte 2023'ün en iyi gezi rotaları...

2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu - Resim: 1

EN İYİ YEME İÇME ROTALARI

Umbria, İtalya

Kuala Lumpur, Malezya

Fukuoka, Japonya

Lima, Peru

Güney Afrika

Montevideo, Uruguay

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2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu - Resim: 2

EN İYİ YOLCULUK ROTALARI

İstanbul, Türkiye - Sofya, Bulgaristan

Nova Scotia, Kanada

Butan

Zambia

Batı Avustralya

Parque Nacional Naturales, Kolombiya

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2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu - Resim: 3

EN İYİ DİNLENME ROTALARI

Halkidiki, Yunanistan

Jamaika

Dominik

Raja Ampat, Endonezya

Malta

Ürdün

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2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu - Resim: 4

EN İYİ DUYGUSAL BAĞ KURDURAN ROTALAR

Alaska

Arnavutluk

Accra, Gana

Sidney, Avustralya

Guyana

Boise, ABD

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