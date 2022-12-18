2023'ün resmi tatil günleri: Bayram tatilleri kaç gün olacak?

2022'nin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca çalışan ve öğrencinin gözü yeni yılın resmi tatillerine çevrildi. 2023 resmi tatil günlerinin hafta içi mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiği şimdiden araştırılmaya başlandı. Biz de sizin için 2023'ün resmi tatillerini derledik.



İşte 2023 yılı resmi tatil takvimi: