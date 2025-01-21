2024 yılında en çok ve en az konutun satıldığı illerimiz belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken; en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.