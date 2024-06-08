2024-YKS yorumları sosyal medya gündem oldu: Zor muydu, kolay mıydı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) tamamlanmasıyla adaylar soruların zorluk derecesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte sosyal medyada gündem olan YKS yorumları...
Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. YKS'nin ilk oturumunda sorulan sorular sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte sosyal medyada yapılan YKS yorumlarından bazıları...
YKS 2024 TYT YORUMLARI
"Türkçe belirleyici bir sınav oldu. ÖSYM yine temel ders Türkçe 'yi zorlamış gibiydi. Matematik zor değildi ama kolay da değildi. "
"Emin olduğum soruları çözerim diyordum 165 dk sonunda 3 soru çözdüğümü farkettim"
"Türkçe bariz çok kolaydı 2020 senesindeki Mabel Matiz sorusu, uzun uzun felsefe paragrafları nasıl da değişmiş"
"Felsefe ve Türkçe şaka mıydı? Özellikle o felsefe soruları… hayatımda öyle sorular görmedim. Bu sınavın eleyeni felsefe oldu. Matematik kolaydı, fen bilgi sorusuydu."
"Türkçe gayet açıklayıcıydı arkadaslar çoğunluk mantık sorusuydu"
"Sınavdan çıkan biri olarak detaylı TYT analizim: Türkçe; uzun ama kolaydı sosyal fulledim diye düşünüyorum matematik; tarihin en kolay mat sorularıydı (özellikle geometri) fen kolay seviye test kitabı sorularıydı yani bu sınav en az 75 net yapamayan mezuna bıraksın"
"Türkçe'de yanıltıcı sorular çok fazlaydı, matematik kolaydı."
"Güneşgülü sorusu ne ben başka sınava mı girdim?"
"Güneş gülü sorusunu hazırlayan ekibi görmek isterim"
"Türkçe soruları bi bana mı kolay geldi? 2-3 soru dışında hepsi kolaydı Türkçe'de"
"Felsefe sorularını özellikle sanki Platon'u mezarından kaldırıp ona soru hazırlatmışlar "
"Sınav inanılmaz kolaydı tercihlerimde yıldız teknik üniversitesini yazmayı düşünüyorum "
"Sınav kolaydı ya testti. Yalnız sehabe-sure sorusu neydi öyle?"
"Sadece mantık yürüterek 16 matematik sorusu çözdüm."
"Türkçe okuduğunu anlamaydı ama ufak dalgınlıkta tamamen kaçırırdın felsefe zorladı"