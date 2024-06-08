2024-YKS yorumları sosyal medya gündem oldu: Zor muydu, kolay mıydı?

"Sınavdan çıkan biri olarak detaylı TYT analizim: Türkçe; uzun ama kolaydı sosyal fulledim diye düşünüyorum matematik; tarihin en kolay mat sorularıydı (özellikle geometri) fen kolay seviye test kitabı sorularıydı yani bu sınav en az 75 net yapamayan mezuna bıraksın"

"Türkçe'de yanıltıcı sorular çok fazlaydı, matematik kolaydı."

"Güneşgülü sorusu ne ben başka sınava mı girdim?"

"Güneş gülü sorusunu hazırlayan ekibi görmek isterim"

"Türkçe soruları bi bana mı kolay geldi? 2-3 soru dışında hepsi kolaydı Türkçe'de"

"Felsefe sorularını özellikle sanki Platon'u mezarından kaldırıp ona soru hazırlatmışlar "