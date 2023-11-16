2024’te seyahat edilmesi gereken 10 şehir listesinde Türkiye'den de bir ilimiz var

Uluslararası seyahat rehberliğinde 50’nci yılını kutlayan Lonely Planet, beş kategoride seyahat edilebilecek en iyi 50 destinasyonu duyurdu. Lonely Planet, “50 Yıllık Seyahat İçin 50 Destinasyon” sloganıyla “2024’te Seyahat Edilmesi Gereken 10 Şehir” listesini açıkladı. Bu listeye Türkiye'den bir şehir de yer aldı.