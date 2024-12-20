2024'ün en çok konuşulan siyasetçileri belli oldu
MTM Medya Takip Merkezi, Ocak 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında; yazılı basın, televizyon ve internet mecralarında 10 bini aşkın yayın üzerinden yaptığı araştırmayla 2024’ün en çok konuşulan siyasetçilerini belirledi. İşte 10 bini aşkın yayın üzerinden derlenen sıralama...
Recep Tayyip Erdoğan: 3 milyon 892 bin 308 içerik ile en çok konuşulan siyasetçi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem iç hem de dış politikadaki etkinliği ile yıl boyunca medyanın odağında yer aldı. Özellikle CHP ile “yumuşama süreci”, ekonomi politikaları, Suriye gibi dış politika hamleleri ve yerel seçimler gibi konular Erdoğan'ın medyada sıkça yer almasını sağladı.
Özgür Özel: 882 bin 779 içerik ile en çok konuşulan ikinci siyasetçi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel başkanlık yarışında öne çıkması, parti içi dinamiklere karşı tutumu ve muhalefet politikaları ile dikkat çekti. Özel, AK Parti ile başlatılan “yumuşama süreci” ile de medyada geniş yer buldu.
Ekrem İmamoğlu: 672 bin 98 içerik ile üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hem yerel yönetim çalışmaları ve sosyal projeleri hem de hakkında süren davanın gölgesinde konuşulan siyasi geleceği ile ilgili spekülasyonlarla gündeme geldi. İmamoğlu'nun, İstanbul'da gerçekleştirdiği çeşitli altyapı projeleri ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da medyanın ilgisindeydi.
Devlet Bahçeli: 410 bin 923 içerik ile dördüncü sırada yer aldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümetteki rolü ve parti politikaları ile medyanın ilgisini çekti. Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur göndermeli klipleri, yüzüklü ve dosyalı postları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Grubu’nda konuşturulmasına yönelik çağrıları ve hükümetin kritik kararlarında oynadığı rol, yıl boyunca medyada sıkça tartışıldı.