2024'ün en çok konuşulan siyasetçileri belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan: 3 milyon 892 bin 308 içerik ile en çok konuşulan siyasetçi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem iç hem de dış politikadaki etkinliği ile yıl boyunca medyanın odağında yer aldı. Özellikle CHP ile “yumuşama süreci”, ekonomi politikaları, Suriye gibi dış politika hamleleri ve yerel seçimler gibi konular Erdoğan'ın medyada sıkça yer almasını sağladı.