2024'ün ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Buna göre, haziranda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,87 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,37, avro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,61 kazandırırken dolar yüzde 0,63, avro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 kayba yol açtı.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.
Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,63 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.