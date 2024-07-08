2024'ün ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.