2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır?

AREA Araştırma’nın 26 ilde ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankette katılımcılara, siyasi partilerin oy oranı sıralamasında son durumdan, halkın olumlu baktığı siyasetçilere; vatandaşın 2025 ekonomi beklentilerinden muhalefetin cumhurbaşkanı adayına kadar gündemdeki pek çok soru yöneltildi.