2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır?
AREA Araştırma'nın 26 il ve 87 ilçede yaptığı seçim anketinin sonuçları açıklandı. İşte partilerin oy oranları...
AREA Araştırma’nın 26 ilde ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirdiği ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankette katılımcılara, siyasi partilerin oy oranı sıralamasında son durumdan, halkın olumlu baktığı siyasetçilere; vatandaşın 2025 ekonomi beklentilerinden muhalefetin cumhurbaşkanı adayına kadar gündemdeki pek çok soru yöneltildi.
Ankette, bugün bir seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önceki durumu şöyle çıkıyor:
AK Parti yüzde 23.8
CHP yüzde 21.5
Kararsız yüzde 20.7
MHP yüzde 8
DEM Parti 6.8
İYİ Parti yüzde 5.6
Zafer Partisi yüzde 3.6
YRP yüzde 3
TİP 1.7
Anahtar Parti yüzde 1.7
DEVA Partisi yüzde 1.4
Diğer yüzde 2.3
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:
AK Parti’nin yüzde 30 ile ilk sırada yer aldığı, ardından CHP’nin yüzde 27.1 ile ikinci MHP’nin yüzde 10.1 ile üçüncü parti. DEM Parti yüzde 8.6 ve İYİ Parti yüzde 7.1 ile yüzde 7 ülke barajını geçmekte.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı
Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sorulan ankette “Mansur Yavaş %35,2, Ekrem İmamoğlu %17,8, Özgür Özel %4,2 çıktı.