2025 altının yılı mı olacak? Bankaların altın tahminleri belli oldu

2024'te yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 2025 yılına yükselişle başlayan altının ons fiyatı 2.690 dolara, gram altın fiyatı 3.063 liraya, çeyrek altın 4.997 liraya ve cumhuriyet altını ise 20.545 liraya yükseldi. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Yabancı kurumlar ve analistlerin 2025 yılı için altın tahminleri belli oldu.