2025 altının yılı mı olacak? Bankaların altın tahminleri belli oldu
Altın fiyatları, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. 2025'te ise altının yönü merak ediliyor. İşte bankalar ve analistlerin 2025 yılı altın tahminleri...
2024'te yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 2025 yılına yükselişle başlayan altının ons fiyatı 2.690 dolara, gram altın fiyatı 3.063 liraya, çeyrek altın 4.997 liraya ve cumhuriyet altını ise 20.545 liraya yükseldi. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Yabancı kurumlar ve analistlerin 2025 yılı için altın tahminleri belli oldu.
HSBC
İngiltere merkezli HSBC, 2025 yılında da altın fiyatlarının değer kazanmasını beklediklerini açıkladı. HSBC, ons altında ortalama fiyat tahminini 2.625 dolardan 2.687 dolara yükseltti.
HSBC'nin 2026 tahmini de 2 bin 515 dolardan 2 bin 615 dolara yükseldi.
UBS
İsviçre merkezli UBS, 2025 yılında altının ons fiyatının 2.900 dolara yükselebileceğini öngördü. Banka, altın fiyatlarının uzun vadede güçlü performansını sürdürebileceğini belirtti.
JP MORGAN
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2025 yılına ilişkin altın ve gümüş tahminini revize etti. Banka, 2025 yılında ons altının 3 bin dolar seviyesinde yükselebileceğini tahmin etti.