2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi
2025 yılında net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücreti daha öncesinden kuruşu kuruşuna doğru tahmin eden çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun 2026 yılının asgari ücret zammı için 3 farklı zam senaryolarını açıkladı.
Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı yeni yıl yıklaşırken yeniden konuşulmaya başlandı. 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmaması sonrası gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı televizyon programında asgari ücret için zam senaryolarını paylaştı.
Uzmanlar 2026 yılı asgari ücret tahminlerini paylaşmaya başlarken Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ayrıca HAK-İŞ ve DİSK temsilcilerinin katıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Üçlü Danışma Kurulu toplantısında 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağının konuşulduğu basına sızmıştı.
Tüm Türkiye merakla 2026 yılı asgari ücret maaş zammını merak ederken, 2025 yılı için belirlenen zamlı net asgari ücreti kuruşu kuruşuna doğru tahmin eden ünlü çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı için olan tahminini açıkladı.