2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi

Tüm Türkiye merakla 2026 yılı asgari ücret maaş zammını merak ederken, 2025 yılı için belirlenen zamlı net asgari ücreti kuruşu kuruşuna doğru tahmin eden ünlü çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı için olan tahminini açıkladı.