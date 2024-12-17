2025 yılı için borsa, Dolar, Euro, faiz ve enflasyon tahminleri belli oldu
İnfo Yatırım, 2024 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala enflasyon, faiz, döviz kurları ve borsaya yönelik öngörülerin yer aldığı 2025 Strateji Raporu’nu yayımladı.
İnfo Yatırım, 2025 Strateji Raporu’nu yayımladı. İlgili raporda, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,9, 2025'te ise yüzde 3 büyümesi beklendi.
Bu yıla ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 45 olarak belirleyen İnfo, 2025 yılının sonunda ise yüzde 28 enflasyon hedefledi.
Aralık ayında 250 baz puanla faiz indirim döngüsünün başlatılmasının beklendiği raporda ayrıca “Küresel ölçekteki merkez bankalarının faiz indirimi döngüsüne girmiş olması yurt içindeki faiz indirimlerine ilişkin beklentileri artırıyor. Aralık 2024 toplantısında TCMB’nin politika faizinde indirime giderek seneyi %47,5 seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz.
TCMB’nin son Enflasyon Raporu toplantısındaki beklentilerini baz alarak 2025 yılında politika faizinin mart ayına kadar %40, temmuz-aralık döneminde ise %30 seviyesinde belirlenmesini öngörüyoruz.