  4. 2025 yılı işsizlik oranı açıklandı... Gerçek işsizlik yüzde 28,6!

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının aralık ayına yönelik işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı %7,7 olarak açıklansa da yine TÜİK rakamlarında yer alan ve gerçek işsizlik olarak hesaplanan "Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,7 seviyesinde gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %35,5 oldu.

Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.

