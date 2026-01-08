2025 yılında hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Türkiye İstatistik Kurumu geride bıraktığımız 2025 yılında enflasyon ile indirgendiğinde en çok kazandıran yatırım araçlarını açıkladı. Altın ve gümüşün rekor kırdığı 2025 yılında ABD Doları ve Euro'nun performansı da dikkat çekti...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın %3,75, BİST 100 endeksi %2,81, mevduat faizi (brüt) %2,22, Euro %1,56 ve Amerikan Doları %0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %3,61, BİST 100 endeksi %2,67, mevduat faizi (brüt) %2,08, Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Aralık 2025