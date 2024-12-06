2025'te en çok kazandıracak yabancı para birimi açıklandı
Bank of America stratejistleri, 2025 yılına dair döviz tahminlerini paylaştı. BoFA'nın "en çok kazanç sağlayacak yabancı" para birimi de belli oldu.
Bank of America (BofA), üç majör para birimine yönelik son değerlendirmelerini paylaştı.
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Buna göre gelecek yıl İngiliz sterlinin 2016'dan bu yana euro karşısında en yüksek seviyeye ulaşabileceğini öngören banka stratejistleri, sterlinin dolar karşısında da yüzde 8 yükselebileceğini tahmin etti.
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Bu kapsamda BoFA, sterlinin euro karşısında 2016'daki Brexit oylamasından bu yana en güçlü seviye olan 80 pence ve dolar karşısında 1,38 dolara yükselmesini bekliyor.
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Bu yükselişin gerekçesi olarak ise İngiltere'nin Euro Bölgesine kıyasla daha güçlü büyümesinin yanı sıra İngiltere'nin mali teşvikleri ve nispeten daha yüksek faiz beklentileri gösteriliyor.
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