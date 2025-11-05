2026 hac kuraları çekildi, Türkiye'ye ayrılan kota başvuranların yüzde 5'i bile değil

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, kura sonuçlarının sabırsızlıkla beklendiğine değinerek, "Birazdan noter huzurunda kuralar çekilecek. Sizler, yıllardır hasretini çektiğiniz Kabe-i Muazzama'ya, Ravza-i Mutahhara'ya ve o mübarek mekanlara kavuşmak umuduyla hac başvurusu yaptınız. Yüce Rabbimizin davetine icabet ederek Rahman'a misafir olmak istediniz. Bugün sizinle beraber yüzbinlerce kardeşimizin kalbi, özlemle ve hasretle atıyor. Her bir kardeşimiz kurada adını görmek için heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler de sizin bu heyecanınıza ortak oluyoruz. Burada şu hususu bilmenizi isterim. Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan, sizin yüreğinizde hissettiğiniz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenab-ı Allah, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır" dedi.