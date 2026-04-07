2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları netleşti. Sivas'ta canlı tosunun kilogram fiyatı 510 TL olarak belirlendi. Geçen yıla göre kurbanlık fiyatları yüzde 46 oranında artış gösterdi.
Sivas Ticaret Borsası, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde merakla beklenen fiyat tarifesini resmi olarak açıkladı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya’nın yaptığı açıklamaya göre, kurbanlık fiyatlarında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 46 oranında artış yaşandı.
Sivas'ta kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatları tosun için 510 TL, damızlık özelliğini yitirmiş düve için 475 TL olarak belirlendi. Küçükbaş hayvanlarda ise dişi koyun 350 TL, erkek koyun 450 TL'den satışa sunulacak. Kesim ücretleri büyükbaş hayvanlarda 10 bin TL, küçükbaşlarda ise 3 bin TL olacak. Ayrıca söküm ve paylama işlemi 10 bin TL, et çekimi ise kilogram başına 25 TL olarak uygulanacak.
Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenler
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Vatandaşların kurbanlıklarını belediyelerin kurduğu pazarlar veya güvenilir besi çiftliklerinden temin etmeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, kesim işlemlerinin ise yalnızca ruhsatlı mezbaha ve belirlenmiş alanlarda yapılmasının önemine dikkat çekti. Sağlıklı bir kurbanlık seçimi için hayvanların küpeli olması gerektiğini belirten Karakaya, zayıf, hasta, gebe, yeni doğum yapmış ya da gelişimini tamamlamamış hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz ortamlarda yapılan işlemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, vatandaşların yalnızca güvenilir kasapları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı" dedi.