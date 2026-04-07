2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu

Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz ortamlarda yapılan işlemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, vatandaşların yalnızca güvenilir kasapları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı" dedi.