  4. 2026 yılının ilk 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var!

2026 yılının ilk günlerinde bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Yılın son günlerinde "yeni müşterilerine özel" kampanyalarıyla başlayan bankaların faizsiz kredi teklifleri 90 bin TL'ye kadar ulaştı. İşte 55 bin TL'den 90 bin TL'ye kadar müşterilerine faizsiz hoşgeldin kredisi veren 6 banka...

Türkiye İş Bankası - Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 3 aya kadar
Maksimum Tutar: 55 bin TL
3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap

Akbank - Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 60 bin TL
6 ay vadeli, 35 bin TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli avans

Garanti BBVA - Yeni müşterilere özel faizsiz

Maksimum Tutar: 75 bin TL
Faizsiz 25 bin TL’ye varan taksitli avans
Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50 bin TL ihtiyaç kredisi

Enpara - Yeni müşterilere özel faizsiz

Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 75 binTL

