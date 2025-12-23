2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli oldu
2026 yılı zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılında doğum ve askerlik borçlanması, işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tabanı, GSS primlerine gelecek zamlar da netleşti...
Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı belli oldu.
Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geldi.
Saat 18.00'de başlayan toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü. İlk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü komisyon toplantısına da işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı.
Asgari ücrette üçüncü toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olacağını duyurdu.