2026 yılının işsizlik maaşı, borçlanma, kıdem tazminatı ve GSS prim zamları belli oldu

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geldi.