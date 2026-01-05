2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı

İktidar bloğunun oy tabanında hızlı bir çözülmeden ziyade yatay bir sıkışma gözlenmektedir. İktidarın hâlâ güçlü bir çekirdek seçmen desteğine sahip olduğu görülmekle birlikte, bu desteğin çevresinde yeni halkalar oluşturmakta zorlandığı anlaşılmaktadır. Seçmen, iktidarı “krizi yöneten ancak çözemeyen” bir aktör olarak algılamaktadır. AK Parti’nin bu süreçte belirli bir bant içinde kalmayı başarmasının arka planında ise, seçmen nezdindeki bağlılığın istikrar algısından çok alışkanlık temelli bir ilişki üzerinden sürdüğünü göstermektedir