2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
GÜNDEMAR Araştırma 2025 yılının Haziran - Aralık aylarından oluşan ikinci 6 aylık erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Erken genel seçim anketinde iktidarın oy kaybı, muhalefetin beklenen oy artışını yakalayamaması dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimleri Ekrem İmamoğlu'na da Mansur Yavaş'a da karşı kaybettiği belirlendi.
Haziran-Aralık 2025 araştırma sonuçlarını yayınlayan GÜNDEMAR Araştırma sonuçları Haziran-Aralık 2025 Türkiye Gündemi bulguları birlikte okunduğunda, iktidarın henüz kaybetmediği, muhalefetin de henüz güçlü bir biçimde kazanmadığını gösteriyor.
GÜNDEMAR Araştırma’nın Aralık 2025 sonuçlarına göre CHP’nin yüzde 34,30 ile birinci, AK Parti’nin ise yüzde 29,72 ile ikinci olduğu araştırmanın sonuçlarını değerlendiren GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat sonuçları şöyle değerlendirdi:
Haziran 2025’ten bu yana ortaya çıkan araştırma sonuçları, iktidar ve muhalefet blokları arasında sert düşüşler ya da sıçramalar yaşanmadığını; Türkiye’de milletvekili seçimlerine yönelik olarak ne iktidarın ne de muhalefetin belirgin bir üstünlük sağlayabildiğini göstermektedir. Bu tablo, siyasal rekabetin yeni bir denge zemininde şekillendiğine işaret etmektedir.
İktidar bloğunun oy tabanında hızlı bir çözülmeden ziyade yatay bir sıkışma gözlenmektedir. İktidarın hâlâ güçlü bir çekirdek seçmen desteğine sahip olduğu görülmekle birlikte, bu desteğin çevresinde yeni halkalar oluşturmakta zorlandığı anlaşılmaktadır. Seçmen, iktidarı “krizi yöneten ancak çözemeyen” bir aktör olarak algılamaktadır. AK Parti’nin bu süreçte belirli bir bant içinde kalmayı başarmasının arka planında ise, seçmen nezdindeki bağlılığın istikrar algısından çok alışkanlık temelli bir ilişki üzerinden sürdüğünü göstermektedir