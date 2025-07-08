208 bin işçi aranıyor! En fazla personel aranan sektörler belli oldu

Türkiye İş Kurumu Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 88 bin 520'si (%60.7) erkek, 57 bin 380'i (%39.3) kadın olmak üzere 145 bin 900 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör ise dikkat çekti.