208 bin işçi aranıyor! En fazla personel aranan sektörler belli oldu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en çok eleman açığı bulunan mesleklerin listesini paylaştı.
Türkiye İş Kurumu Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 88 bin 520'si (%60.7) erkek, 57 bin 380'i (%39.3) kadın olmak üzere 145 bin 900 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör ise dikkat çekti.
208 BİN 139 İŞÇİ ARANIYOR
Haziran ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208 bin 139 oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyoın 195 bin 954 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde oluştu.
İşte en çok eleman açığı bulunan meslekler:
Turizm ve Otelcilik Elemanı
Açık İş: 56.668
İşe Yerleştirme: 60.689
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Açık İş: 47.648
İşe Yerleştirme: 42.901