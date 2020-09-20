21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı.