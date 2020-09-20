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  3. 20 Eylül 2020 22:32

21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa’da, park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı. 

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21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı. 

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21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

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