21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 21 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketler, 21 Kasım tarihli kampanyalı ürünleri satışa çıkardı. İşte ŞOK 21 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı • Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir • Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyoniksu partiküllerini geniş bir alanaetkili bir biçimde uygular
Tost Makinesi • Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi • Kolay temizlenebilir • Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı • Isıya dayanıklı ergonomiktutma sapı • Dik konumdamuhafaza imkanı
Saç Maşası • PTC ısıtıcı •Seramik kaplama makara •Maksimum 180C sıcaklık •360 derece döner kablo Sakal Tıraş Makinesi • Bağımsız hareket eden çift başlık •Favori ve bıyıklara şekil vermek için açılır favori başlığı •Hassas ultra ince folyo • LED gösterge •Çalışma süresi 35 dakika •DC5V, 3W