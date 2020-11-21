21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı • Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir • Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyoniksu partiküllerini geniş bir alanaetkili bir biçimde uygular