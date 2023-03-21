21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek?
21 Mart'ta gerçekleşen ilkbahar ekinoksu günün merak edilen konuları arasında yer aldı. 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olur ve bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer. İşte 21 Mart ilkbahar ekinoksu hakkında bilgiler...
Ekinoks, her yılın Mart ve Eylül aylarında gerçekleşen astronomik olaylardan biridir. Ekinoks, Güneş'in dünya üzerindeki dönme ekseni etrafında dönüşü sırasında, ekvator düzleminin tam olarak yatay konumda olduğu iki günü ifade eder.
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21 Mart ilkbahar ekinoksu, kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıcını, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıcını işaret eder.
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23 Eylül ekinoksu ise kuzey yarım kürede sonbaharın başlangıcını, güney yarım kürede ise ilkbaharın başlangıcını ifade eder.
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Ekinoks anında, gündüz ve gece süresi neredeyse eşittir ve güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer.
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