21 milyar TL'lik ''yüzen saray'' Bodrum'a demir attı
Denizlerin en lüks yolcu gemilerinden biri olan Malta bayraklı Four Seasons 1, Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'a geldi.
Kaynak: İHA
Yunanistan'ın Agios Nikolaos Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki lüks kruvaziyer, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştı.
Gemide çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 143 yolcu ile 228 mürettebat olduğu bildirildi.
400 milyon avro değerindeki gemi, gece saatlerinde İzmir’in Çeşme Limanı’na hareket edecek.
