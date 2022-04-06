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21 yaşındaki ''çılgın'' genç ruhunu NFT'ye çevirip sattı

Hollandalı 21 yaşındaki Stijn van Schaik, ‘ruhunu’ NFT olarak 377 dolara sattı. Schaik ayrıca bir sözleşme hazırlayarak ruhunun hangi şekillerde kullanılabileceğini belirtti.

21 yaşındaki ''çılgın'' genç ruhunu NFT'ye çevirip sattı - Resim: 1

Hollanda’nın Lahey kentinde yaşayan Stijn van Schaik, ruhunu NFT olarak OpenSea isimli dijital pazarda sattı.

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21 yaşındaki ''çılgın'' genç ruhunu NFT'ye çevirip sattı - Resim: 2

Schaik’in OpenSea’deki ruhunu sattığu sayfa ise şu ifadeler yer aldı:

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21 yaşındaki ''çılgın'' genç ruhunu NFT'ye çevirip sattı - Resim: 3

“Merhaba insan, profilime hoşgeldin. Burada ruhumu satıyorum. Hâlâ ona sahipken bana veya ruhuma dair herhangi bir şey sormaktan çekinme.”

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21 yaşındaki ''çılgın'' genç ruhunu NFT'ye çevirip sattı - Resim: 4

IndyTurk’un aktardığına göre; “Stinus” mahlasını kullanan Stijn bu girişimi için internet sitesi açtı. Sitede ruhun hangi şekillerde kullanılabileceğini belirten bir sözleşme yer alıyor.

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