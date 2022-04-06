21 yaşındaki ''çılgın'' genç ruhunu NFT'ye çevirip sattı
Hollandalı 21 yaşındaki Stijn van Schaik, ‘ruhunu’ NFT olarak 377 dolara sattı. Schaik ayrıca bir sözleşme hazırlayarak ruhunun hangi şekillerde kullanılabileceğini belirtti.
Hollanda’nın Lahey kentinde yaşayan Stijn van Schaik, ruhunu NFT olarak OpenSea isimli dijital pazarda sattı.
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Schaik’in OpenSea’deki ruhunu sattığu sayfa ise şu ifadeler yer aldı:
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“Merhaba insan, profilime hoşgeldin. Burada ruhumu satıyorum. Hâlâ ona sahipken bana veya ruhuma dair herhangi bir şey sormaktan çekinme.”
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IndyTurk’un aktardığına göre; “Stinus” mahlasını kullanan Stijn bu girişimi için internet sitesi açtı. Sitede ruhun hangi şekillerde kullanılabileceğini belirten bir sözleşme yer alıyor.
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