22 Ocak 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu

Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti •Temizlik amaçlı kullanıma uygun saplı fırça ve koruma haznesi Yedek Temizlik Başlığı • Tüy ve hav bırakmaz Mikrofiber yapısı ile daha fazla su çeker• Parke ve seramik gibi, tüm zeminlerde etkili temizlik sağlar• Uzun ömürlü ve dayanıklıdır