22 Ocak 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğu
ŞOK akteül ürünler kataloğu yayımlandı. Torbasız süpürge, 2'li sünger banyo paspası, 2'li el yüz havlusu, damla desenli tuvalet fırça seti, yedek temizlik başlığı, storm temizlik seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda birleştirildi.
Cyclone Torbasız Süpürge • 3.5 L toz hazne kapasitesi• Hava çıkış, Motor koruma filtresi•5 m kablo uzunluğu•7,5 m çalışma yarıçapı•350 W emiş gücü • 890 W• Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı,Metal boru
2'li Süngerli Banyo Paspası • 60x90 cm + 40x60 cm• Kaydırmaz PVC Taban• Biyeli • Embossbaskılı 2'li El Yüz Havlusu • 50x70 cm• Pamuklu
Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti •Temizlik amaçlı kullanıma uygun saplı fırça ve koruma haznesi Yedek Temizlik Başlığı • Tüy ve hav bırakmaz Mikrofiber yapısı ile daha fazla su çeker• Parke ve seramik gibi, tüm zeminlerde etkili temizlik sağlar• Uzun ömürlü ve dayanıklıdır
Storm Temizlik Seti • Püskülün suyun içinde dönmesini sağlayarak kolay temizlenmesine imkan verir• Paslanma sorunu ile karşılaşmamanız için rulmansız tasarlanan dayanıklı sıkma sistemi• Kanepe, koltuk altlarına kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak 180° açılı mafsal sistemi• Temizlik esnasında size kolaylık sağlayacak pratik kilit sistemi