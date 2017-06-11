22 saat oruç tutuyorlar
İzlanda'da oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. İmam Uvlani, "Her ne kadar saatler uzun olsa da Müslümanlar burada bir araya geldiğinden orucun uzunluğunu hissetmiyorlar." dedi.
YAKLAŞIK 22 SAATLİK ORUÇ
Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi İzlanda'da yaşayan Müslümanlar, yaklaşık 22 saatle en uzun orucu eda ediyor.
BİN 500 MÜSLÜMAN YAŞIYOR
Yaklaşık bin 500 Müslüman'ın yaşadığı ülkede, oruçlar neredeyse gece yarısı açılıyor. İmsakın yerel saatle 02.00 civarı olduğu ülkede oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. Ancak Müslümanlar, bu durumdan hiç de şikayetçi değil.
CAMİLER İFTAR YAPILAN MEKANLARA DÖNÜŞÜYOR
Başkent Reykjavi̇k'teki camiler, ramazanın başlamasıyla iftar yapılan mekanlara dönüşüyor. Cami olarak da hizmet veren İzlanda İslam Vakfı'nda iftar için bir araya gelenler, saat 23.48'de ezanın okumasıyla önce su içip, vaktin geçmemesi için hemen akşam namazlarını kılıyor.