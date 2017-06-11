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  3. 11 Haziran 2017 13:00

22 saat oruç tutuyorlar

22 saat oruç tutuyorlar

İzlanda'da oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. İmam Uvlani, "Her ne kadar saatler uzun olsa da Müslümanlar burada bir araya geldiğinden orucun uzunluğunu hissetmiyorlar." dedi.

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22 saat oruç tutuyorlar

YAKLAŞIK 22 SAATLİK ORUÇ

Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi İzlanda'da yaşayan Müslümanlar, yaklaşık 22 saatle en uzun orucu eda ediyor.


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22 saat oruç tutuyorlar

BİN 500 MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Yaklaşık bin 500 Müslüman'ın yaşadığı ülkede, oruçlar neredeyse gece yarısı açılıyor. İmsakın yerel saatle 02.00 civarı olduğu ülkede oruç yaklaşık 22 saat sürüyor. Ancak Müslümanlar, bu durumdan hiç de şikayetçi değil.


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22 saat oruç tutuyorlar

CAMİLER İFTAR YAPILAN MEKANLARA DÖNÜŞÜYOR

Başkent Reykjavi̇k'teki camiler, ramazanın başlamasıyla iftar yapılan mekanlara dönüşüyor. Cami olarak da hizmet veren İzlanda İslam Vakfı'nda iftar için bir araya gelenler, saat 23.48'de ezanın okumasıyla önce su içip, vaktin geçmemesi için hemen akşam namazlarını kılıyor.


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