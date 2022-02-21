  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi!

22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi!

ABD’de yaygın olarak kullanılan arkadaşlık/flört sitelerinden FindingTheOne.com, yaptığı yeni bir araştırmada, yarına işaret etti.

22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi! - Resim: 1

Arkadaşlık/flört sitesi FindingTheOne.com tarafından yapılan yeni bir araştırma, bekarlar ve birliktelik yaşayan çiftler için 22 Şubat'a işaret etti. 

1 / 12
22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi! - Resim: 2

Araştırmaya göre yarın aşk için 'en kötü gün' olacak.

2 / 12
22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi! - Resim: 3

ABD’de yaygın olarak kullanılan arkadaşlık/flört sitelerinden FindingTheOne.com, yaptığı yeni bir araştırmada, yarına işaret etti.

3 / 12
22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi! - Resim: 4

Yeni bir araştırmaya göre, 22 Şubat, özellikle bekarlar için yeni yılın en ‘kasvetli’ günü olacak.

4 / 12