22.02.2022 diye hemen ''aşka'' gelmeyin! Bilim insanları aşk için ''en kötü gün'' dedi!
ABD’de yaygın olarak kullanılan arkadaşlık/flört sitelerinden FindingTheOne.com, yaptığı yeni bir araştırmada, yarına işaret etti.
Arkadaşlık/flört sitesi FindingTheOne.com tarafından yapılan yeni bir araştırma, bekarlar ve birliktelik yaşayan çiftler için 22 Şubat'a işaret etti.
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Araştırmaya göre yarın aşk için 'en kötü gün' olacak.
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ABD’de yaygın olarak kullanılan arkadaşlık/flört sitelerinden FindingTheOne.com, yaptığı yeni bir araştırmada, yarına işaret etti.
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Yeni bir araştırmaya göre, 22 Şubat, özellikle bekarlar için yeni yılın en ‘kasvetli’ günü olacak.
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