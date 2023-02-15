227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı

Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi’nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katılı Kalkan Apartmanı’nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalara başladı.