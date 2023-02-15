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227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanı'nın enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı - Resim: 1

Deprem felaketinin üzerinden geçen 227 saatin ardından sevindiren haber Kahramanmaraş’tan geldi. 

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227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı - Resim: 2

Sakarya İtfaiyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarda enkaz altından sağ olarak kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, umudun adı oldu.

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227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı - Resim: 3

Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. 

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227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı - Resim: 4

Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi’nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katılı Kalkan Apartmanı’nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalara başladı. 

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