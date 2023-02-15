227. saatte bir mucize daha! Enkazın altından sağ olarak çıkarıldı
Kahramanmaraş’ta Kalkan Apartmanı'nın enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 227. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Deprem felaketinin üzerinden geçen 227 saatin ardından sevindiren haber Kahramanmaraş’tan geldi.
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Sakarya İtfaiyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarda enkaz altından sağ olarak kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, umudun adı oldu.
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Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.
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Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi’nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katılı Kalkan Apartmanı’nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalara başladı.
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