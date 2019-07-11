23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. Açık artırma 25 Temmuz'da yapılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunulduğu belirtildi. Açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya www.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İşte o liste...
KOCAELİ DİLOVASI'NDA
METREKARESİ: 94 - 120
KONUT TİPİ: 2+1 ve 3+1
FİYATI: 183.602 TL ve 239.105 TL
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YALOVA ARMUTLU'DA
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FİYATI: 202.141 TL
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