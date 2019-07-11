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  3. 11 Temmuz 2019 07:51

23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sundu. Açık artırma 25 Temmuz'da yapılacak.

23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunulduğu belirtildi. Açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya www.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İşte o liste...

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23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

KOCAELİ DİLOVASI'NDA

METREKARESİ: 94 - 120

KONUT TİPİ: 2+1 ve 3+1

FİYATI: 183.602 TL ve 239.105 TL

NE ZAMAN TESLİM? HEMEN TESLİM

ÖDEME KOŞULLARI: %25 - 120 AY

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23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

YALOVA ARMUTLU'DA

METREKARESİ: 107

KONUT TİPİ: 3+1

FİYATI: 202.141 TL

NE ZAMAN TESLİM? 36 AY

ÖDEME KOŞULLARI: %25 - 120 AY

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23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI'DA

METREKARESİ: 76 - 110

KONUT TİPİ: 2+1 ve 3+1

FİYATI: 99.759 TL ile 147.303 TL arası

NE ZAMAN TESLİM? HEMEN TESLİM

ÖDEME KOŞULLARI: %25 - 120 AY

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