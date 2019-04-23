23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler
TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün törenlerle kutlanıyor.
Tüm Türkiye'de büyük coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde renkli anlar yaşandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaret etti.