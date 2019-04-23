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  3. 23 Nisan 2019 13:30

23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler

TBMM'nin 99'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün törenlerle kutlanıyor.

23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler

Tüm Türkiye'de büyük coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde renkli anlar yaşandı.

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23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi.

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23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

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23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hatay'da törenlerle kutlandı. Antakya Kapalı Spor Salonunda devam eden etkinliklerde öğrenciler, hazırladıkları birbirinden güzel gösterileri sundu.

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