23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101 yaşında... Kutlu olsun!

23 NİSAN NE ZAMAN ÇOCUK BAYRAMI OLDU?Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.