23 Nisan'da ''Cumhurbaşkansız'' Anıtkabir ziyareti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen senelerdeki gibi bu sene de Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
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Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen senelerdeki gibi bu sene de Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı.
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